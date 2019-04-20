İran'dan Pakistan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için Pakistan halkı, ordusu ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Musevi, "Korkunç bir olgu olan terörizm, mağdur olan ülkelerin kapsamlı işbirliği dışında ortadan kaldırılmayacaktır." dedi.

Bunlara ilave olarak Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti terörle mücadele konusunda kardeş ve komşu ülke Pakistan ile operasyonel, istihbarat ve güvenlik alanlarında her türlü işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildiriyor." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürmüştü.