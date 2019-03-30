Ruhani'den 'yerli ve milli üretimi destekleyin' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı, Kooperatif, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve İslami İrşad Bakanlğı’nın 1397 yılındaki (İran takvimine göre) performansını konu alan toplantıya katıldı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin yıl başı konuşmasına atıfta bulunan Ruhani, Devrim Lideri’nin yeni yılın sloganını "üretimin geliştirilmesi" olarak seçtiğini hatırlatarak, “Doğrudan veya dolaylı olarak üretimle ilgililenen tüm devlet kurumları, ulusal üretimin arttırılmasına destek sağlamalı." dedi.