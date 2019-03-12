Çavuşoğlu: İsrail'in saldırıları kabul edilemez

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesi Boğazkent bölgesindeki bir otelde, otel yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye'de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, sinagoglar, kiliseler her dinin ibadet yeri olduğunu vurguladı.

Kadriye'de de dinler bahçesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hem mescit var hem havra var hem de kilisenin küçüğü var. Bunun ne zararı var. Biz bu kadar hoşgörü gösterirken artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız. Bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi biz yapıyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA