İran yapımı animasyon Fransa'da gösteriliyor

Çocuk ve Genç Yetişkinlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü tarafından yayınlanan habere göre, sinemacı Amir Houshang Moin'in yönetmenliğini yaptığı "Kurt muyum?" adlı kısa animasyon Fransa’da düzenlenecek olan Uluslararası Annecy Film Festivali’nin perspektif kategorisinde yarışacak.

Efsane Şaban Nejad’ın kaleme aldığı kitabından esinlenerek sinemaya uyarlanan 8 dakikalık animasyon 2017 yılında dijital animasyon tekniğiyle yapılmıştır.

Tahran’da düzenlene 11.Uluslararsı Animasyon Festivali’nde ödül kazanan “Kurt muyum?” adlı animasyon filmi Bağımsız Animasyon Festivali ile uluslararası Roshd Film Festivali’nde de en iyi film olarak seçilmişti.

Söz konusu animasyon 20-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan Annecy Film Festivali’nin perspektif bölümünde rekabet edecek.