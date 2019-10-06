İran, Azerbaycan ve Rusya'dan dev enerji adımı

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Bakü, Moskova ve Tahran'ın kuzey-güney arasında enerji koridoru oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Şahin Mustafayev, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sözkonusu enerji koridorunun açılmasıyla üç ülke arasında enerji alanında işbirliğinin dikkat çekici düzeyde artacağını belirterek,halihazırda 3 ülkenin bu konuda gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

Parstoday'e göre, Bakan Mustafayev 2018 yılında Azerbaycan cumhuriyetinden Rusya'ya 121 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ihraç edildiğini ve 76 milyon kilovatsaat elektrik enerjisini de Rusya ithal ettiklerini belirterek, Rusya Sistem Operatörü, Azerbaycan Cumhuriyeti Ruzeti Elektrik Şirketi ve Üretim Yönetimi Şirketi ile İran Tevanir Elektrik Şirketi arasında işbirliği anlaşmasının gerçekleştiğini bildirdi.