Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını bugün alacak

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışı önde tamamlayan Mansur Yavaş, mazbatasını bugün alacak.

Bugün saat 11.00’de mazbatasını alacağı bildirilen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yavaş, saat 16.30’da belediye önünde halkla buluşacak.

Soyer de mazbatasını bügün alacak

Habertürkün haberine göre; Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yarışını önde tamamlayan Mustafa Tunç Soyer'in de mazbatasını bugün alacağı öğrenildi.

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak bugünkü programını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bana duyduğunuz güven için sonsuz teşekkür ederim. Üzerime aldığım bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımak için var gücümle çalışacağım. #Aşklaİzmir" mesajını da paylaşarak İzmirli seçmene teşekkür etti.