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8 Nisan 2019 - 10:29

Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını bugün alacak

Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını bugün alacak

Yerel Seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde tamamlayan CHP'li Mansur Yavaş ve İzmir seçimi kazanan CHP adayı Mustafa Tunç Soyer bugün mazbatalarını alacaklar.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışı önde tamamlayan Mansur Yavaş, mazbatasını bugün alacak.

Bugün saat 11.00’de mazbatasını alacağı bildirilen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yavaş, saat 16.30’da belediye önünde halkla buluşacak.

Soyer de mazbatasını bügün alacak

Habertürkün haberine göre; Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yarışını önde tamamlayan Mustafa Tunç Soyer'in de mazbatasını bugün alacağı öğrenildi. 

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak bugünkü programını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bana duyduğunuz güven için sonsuz teşekkür ederim. Üzerime aldığım bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımak için var gücümle çalışacağım. #Aşklaİzmir" mesajını da paylaşarak İzmirli seçmene teşekkür etti. 

News Code 1877784
Azar MAHDAVAN

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