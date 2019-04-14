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14 Nisan 2019 - 12:04

Iraklı direniş gruplarından ABD'nin "İran" kararına kınama

Iraklı direniş gruplarından ABD'nin "İran" kararına kınama

Iraklı İslami direniş grupları Necef kentinde düzenlediği bir toplantıda ABD'nin "İran Devrim Muhafızları" kararını kınadı.

Sumerria News’un haberine göre, Iraklı İslami direniş grupları İran’ın Necef’teki Konsolosluğu’nda düzenlediği bir toplantıda İran Devrim Muhafızları’na destek vereceklerini bildirdiler.

Iraklı gruplar Washington yönetiminin İran Devrim Muhafızları’nı yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesi girişimini şiddetle kınayarak, ABD'nin terörizmin ana savuncularından biri olduğunu vurguladılar.

Necef’teki Bedr Teşkilatı Sorumlusu Abu Farkad al-Saadavi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD’nin DEAŞ, Al Nusra ve diğer terör örgütlerini oluşturduğu için böyle bir girişimda bulunması komiktir. Devrim Muhafızları’nın bize yardımı olmasaydı 4 ya da 5 ülke teröristler tarafından ele geçirilecekti” ifadelerinde bulundu.

News Code 1877926
Ruya FEREYDUNI

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