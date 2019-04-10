DMO’nun “terör örgütü” ilan edilmesi aslında bir terör eylemi

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Mehr Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan CHP Adana eski Milletvekili ve eski büyükelçi Faruk Loğoğlu, “İran Devrim Muhafızları’nın terör örgütü olarak ilan edilmesi aslında bir terör eylemidir.” dedi.

ABD’nin bu kararını “benzeri görülmemiş, yasadışı, itibarsız ve gayrimeşru” olarak nitelendiren Loğoğlu, “Muhtemelen bunun amacı İran üzerindeki baskıyı artırmak ve ekonomik yaptırımların ötesinde yeni bir cepheyi açmaktır.” ifadelerinde bulundu.

Türk diplomat, “Trump bölgedeki gerilimler ve çatışmaları alevlendirmeye devam ediyor. Bu gibi adımlar, sadece ABD’nin İran’ı teslim etmeye zorlama çabalarına karşı direnme konusunda İran halkının kararlılığını arttıracaktır” değerlendirmesini yaptı.

Faruk Loğoğlu, Washington yönetiminin aldığı bu kararın ardından İran’ın da ABD silahlı kuvvetlerini terör örgütü olarak tanımasına dikkati çekerek, “Karşılıklı misillemeler nedeniyle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Fars Körfezi’nde gerilimlerin artması ve ciddi ölçüde iki taraf arasında askeri çatışma ihtimalinin yükselmesi daha büyük tehlikeler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Eğer bu gibi olaylar yaşanırsa iki ülke arasında daha geniş bir askeri yüzleşmeye giden süreci önlemek son derece zor olacaktır” diyen Loğoğlu, “Trump’ın Kudüs ve Golan Tepeleri konusunda aldığı kararların ardından Devrim Muhafızları’nı da terör örgütleri listesine alması onların kendi çıkarları kadar İsrail’in çıkarlarına da hizmet ettiklerini gösteriyor. Bahsedilen her üç karar pratikte yeni çatışmaların yolunu açarken bölgedeki barış ve güvenlik umutlarını çok uzak bir geleceğe taşıyor” dedi.

Loğoğlu, “İran’ın sakinliğini koruyarak düzenli bir şekilde tedbir almakla ABD’nin bu ülkeyi teslim etmek için yürüttüğü planlar ve provokasyonlarını boşa çıkaracağına inanıyorum” diye konuştu.

Muhabir: Payman Yazdani