Filistinli cesur kızın kardeşi gözaltına alındı

AA'ya konuşan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin annesi Neriman et-Temimi, sabahın erken saatlerinde Ramallalh'a bağlı Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin oğlu Muhammed et-Temimi'yi (15) gözaltına aldığını belirtti.
Oğlunun gözaltına alınmasının hiçbir gerekçesi olmadığını, sadece ailenin direncinin kırılmasının hedeflendiğini söyleyen Temimi, Muhammed'in sağ elinde kırık bulunduğunu hatırlattı.
Bunun yanı sıra Muhammed et-Temimi'nin İsrail askerlerince çevresinin sarıldığı ve gözaltına alındığı anlar anne Neriman et-Temimi'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
"Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Ahed et-Temimi, 19 Aralık 2017'de de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenleyen İsrail askerine tokat atması üzerine gözaltına alınarak İsrail makamlarınca 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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