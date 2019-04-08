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8 Nisan 2019 - 15:50

Filistinli cesur kızın kardeşi gözaltına alındı

Filistinli cesur kızın kardeşi gözaltına alındı

"Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin 15 yaşındaki kardeşi Muhammed et-Temimi İsrail askerlerince gözaltına alındı.

AA'ya konuşan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin annesi Neriman et-Temimi, sabahın erken saatlerinde Ramallalh'a bağlı Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin oğlu Muhammed et-Temimi'yi (15) gözaltına aldığını belirtti.

Oğlunun gözaltına alınmasının hiçbir gerekçesi olmadığını, sadece ailenin direncinin kırılmasının hedeflendiğini söyleyen Temimi, Muhammed'in sağ elinde kırık bulunduğunu hatırlattı.

Bunun yanı sıra Muhammed et-Temimi'nin İsrail askerlerince çevresinin sarıldığı ve gözaltına alındığı anlar anne Neriman et-Temimi'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

"Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, 19 Aralık 2017'de de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenleyen İsrail askerine tokat atması üzerine gözaltına alınarak İsrail makamlarınca 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

News Code 1877807
Azar MAHDAVAN

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