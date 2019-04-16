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16 Nisan 2019 - 09:24

Yerli yapım savaş uçakları Tahran semalarında gösteri yaptı

Yerli yapım savaş uçakları Tahran semalarında gösteri yaptı

"18 Nisan Ordu Günü" münasebetiyle düzenlenecek hava gösterisi için hazırlanan İran hava kuvvetleri pilotları yerli yapım savaş uçağı Kevser’le Tahran semalarında gösteri yaptılar.

"18 Nisan Ordu Günü" münasebetiyle düzenlenecek hava gösterisi için hazırlanan İran hava kuvvetleri pilotları, ilk kez yerli yapım savaş uçağı Kevser’le Tahran semalarında gösteri yaptılar.

İran’ın “Kevser” isimli 4. nesil savaş uçağı, 21 Ağustos 2018 tarihinde Savunma Sanayii Günü anısına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

İran Ordusu üst düzey askeri komutanlarına göre, “Ordu Günü” dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yalnızca yerli savaş uçakları hava gösterisi yapacak.

News Code 1877980
Muhammed BURHAN

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