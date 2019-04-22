Dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta birçok küresel finansal piyasasının kapalı olduğu Paskalya tatilinin de etkisiyle dar bantta dalgalanan Dolar/TL yeni haftaya 5.81 TL seviyesinden başladı. Kur saat 07.20'de 5.8132 TL seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL geçen hafta Çin verileri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemiş ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB) rezervlerine yönelik endişelerle yeniden 5.8504'e kadar yükselmişti.