Dolar güne nasıl başladı?

Paskalya tatili ve bugün Türkiye piyasalarında resmi tatil olması nedeniyle dolar/TL'de hacim sınırlı kaldı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar oldu.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi ise kısmen sürüyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.83 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.56 civarında seyrediyor.