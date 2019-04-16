Dışişleri Bakanı Zarif, Şam'da

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu kentteki Seyyide Zeynep Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakan Zarif, Şam ziyareti çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Zarif ve berabrindeki heyet, üst düzey Suriyeli yetkililerle görüştükten sonra Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakan Zarif’in Türkiye temasları kapsamında Türk yetkililerle ikili ilişkileri başta olmak üzere Astana sürecini görüşmesi bekleniyor.