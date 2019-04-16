Zarif, Şam'da Beşar Esad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.
İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Suriye konulu Astana sürecinin son durumu değerlendirilirken İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, son günlerde Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında sağlanan işbirliği anlaşmalarının uygulanması konuşuldu.
Dışişleri Bakanı Zarif ve berabrindeki heyet, üst düzey Suriyeli yetkililerle görüştükten sonra Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Bakan Zarif’in Türkiye temasları kapsamında Türk yetkililerle ikili ilişkileri başta olmak üzere Astana sürecini görüşmesi bekleniyor.
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