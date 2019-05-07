Suriye: ABD, NPT anlaşmasının en ihlalci tarafı

BM Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) İnceleme Konferansı Hazırlık Komitesinin üçüncü oturumunda konuşan Suriye’nin BM daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ülkesinin nükleer silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesine yönelik çok taraflı eylemlerin önemine inandığını belirtti.

Caferi, ABD’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin en ihlalci taraf olduğuna ve bu hususta İsrail İşgal varlığının ihlallerini koruduğuna dikkati çekti.

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre; Beşar Caferi, Suriye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiği zamanda batılı bazı ülkelerin İsrail’e Dimona reaktörü, malzeme, uzmanlık ve nükleer teknoloji sağlama konusunda yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu, yüzlerce nükleer savaş başlığı ve teslimat araçlarının yanı sıra nükleer füze taşıyabilen ve fırlatabilen ileri düzey Alman denizaltıları sağlama zorunluluğu getirdiğini dile getirdi.

Suriyeli yetkili ayrıca, ülkesinin Nükleer Silahsızlanma ve Yayılmasının Önlenmesinde çok taraflı eyleme inandığını aktardı.