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16 Nisan 2019 - 13:39

Zarif: Şam'da İran-Suriye ilişkileri ele alınacak

Zarif: Şam'da İran-Suriye ilişkileri ele alınacak

Resmi bir ziyaret için Suriye'de bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, Şam kentindeki Seyyide Zeynep Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Resmi bir ziyaret için Suriye'de bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, Şam kentindeki Seyyide Zeynep Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Siyaset alanında ve sahada uğradığı süregelen hezimetten dolayı ABD’nin düşmanca politikasının arttığını belirten Zarif, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını’ ilan etmesi, Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs'le ilgili gayrimeşru bir şekilde karar almasının ardından bölgede elde edilen zaferleri takip etme ve bölgesel politikaları koordine etme konusunda her türlü çabayı göstermek gerekiyordu. Bunun yanında Suriye’de sahadaki zaferlerden sonra ülkedeki krizi çözme alanında yürütülen siyasi planlar ve görüşmeleri takip edilmesi lazımdı, bunun için Şam’a ziyarette bulundum." dedi.

Suriye temaslarının ardından Türkiye’ye gideceğini açıklayan Zarif, “Üst düzey İranlı ve Suriyeli yetkililer arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde olumlu istişareler ve görüşmeler yapıldı. İki ülke arasında sağlanan anlaşmaların takip edilmesi  şart.” diye konuştu.

News Code 1877996
Muhammed BURHAN

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