Türkiye'deki güreş turnuvasında İran'a iki altın madalya

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda mücadele eden iki İranlı güreşçi erkekler serbest stilde altın madalyaya uzandı.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Gençler Kadın, Erkek serbest ve Grekoromen Şampiyonlar Turnuvası Antalya’da devam ediyor.

Antalya Kemer’de devam eden Şampiyonlar turnuvasına İran, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan, Slovakya, Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya’dan 350 sporcu katılıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun web sitesinde yer alan bilgiye göre, açılış töreninin ardından yapılan finallerde "Erkekler Serbest Stil"de madalya kazanan sporcular ise şunlar:

61 kiloda 1. İkramzhon Kaadzhımurudov (Kırgızistan), 2. Mustafa Muhammed Keleş (Türkiye), 3. Hamza Alaca (Türkiye), 3. Cavit Acar (Türkiye)

70 kiloda 1. Mohammedsadegh Fırouzpourbandpeı (İran) 2. Elmar Kazımov (Azerbaycan) 3. Mehmet Karaç (Türkiye), 3. Faruk Çayır (Türkiye)

74 kiloda 1. Beruashvılı Temuri (Gürcistan) 2. Umur Aybey (Türkiye), 3. Karypbaev Nurtilek (Kırgızistan), 3. Abdulvasi Balta (Türkiye)

92 kiloda 1. Abdollasi Alireza (İran), 2. Hamzatov Askhab (Azerbaycan), 3. Mustafa Duru (Türkiye)