Yabancı güçlerin bölgede huzursuzluk yaratmasına izin vermeyeceğiz

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, burada Irak Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed al-Cevad ile görüştü.

Bu görüşmede Tuğgeneral Hatemi, ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri kararını "bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Irak ziyaretinin yanı sıra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin İran’a yaptığı ziyarete dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, bu stratejik görüşmelerin bölgede barış ve istikrarın kurulması ve iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesi yönünde yapıldığını belirtti.

ABD'nin Devrim Muhafızları kararına tepki gösteren Tuğgeneral Hatemi, "Bu ülke bu kararla Siyonistler ve terör örgütleriyle mücadelede Devrim Muhafızlarının yapıcı rolünden duyduğu kin ve düşmanlığı ortaya sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Emir Hatemi sözlerine şöyle devam etti:

"Saldırganlık yapan güçlere yeniden bölgede güvensizlik yaratmasına izin vermeyiz. Terörist olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte İran ve Irak yönetimi her koşulda birbirlerine destek olduğunu gösterdi."

Irak Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed al-Cevad da İran’ın ülkesinde teröristlerle mücadeledeki çabalarını takdir ederek “ Şükürler olsun ki, iki ülkenin halkları omuz omuza verip teröristlerin çirkin amaçlarına ulaşmasını engellediler." diye konuştu.