İran ile Rusya'nın askeri işbirliği artacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı esnasında Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü.

Tuğgeneral Hatemi bu görüşmede, tüm alanlarda karşılıklı ilişkilerin iyi şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İki ülke liderlerinin iradesi sayesinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkiler günden güne artmaktadır.” dedi.

İran ve Rusya’nın ikili ilişkileri arttırılması konusunda iki tarafın çok fazla kapasiteye sahip olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, bölge ve dünyada istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi yönünde kaşılıklı askeri işbirliğinin ivme kazanması gerektiğini vurguladı.

Sergey Şoygu da bu görüşmede, İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin yüksek seviyeye ulaştığını ifade ederek, iki ülkenin Astana süreci kapsamında Suriye'de terörle mücadelenin yanı sıra ateşkesin sağlanması konusunda önemli rol oynadoğına dikkati çekti.

Bakan Şoygu ayrıca, İran ve Rusya silahlı kuvvetleri arasında güvenlik, teknik ve askeri eğitim alanında ikili işbirliğinin daha da artması gerektiğinin altını çizdi.