İran Savunma Bakanı Rusya'ya gidiyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu’un resmi daveti üzerine Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere yarın Moskova’ya gidecek.

Tuğgeneral Emir Hatemi’nin 23-25 Nisan’da düzenlenecek Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapacağı bekleniyor.

Tuğgeneral Hatemi ile Rusya Savunma Bakanı bu ziyaret kapsamında bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak. İran Savunma Bakanı ayrıca konferansa katılan farklı ülkelerin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geklerek, fikir alışverişinde bulunacak.