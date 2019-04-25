İran Savunma Bakanı, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile Özbekistanlı mevkidaşı Tümgeneral Bahadir Kurbanov, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı sırasında bir araya gelerek, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldılar.

Görüşmede Tahran ile Taşkent’in siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerine atıfta bulunan Tuğgeneral Emir Hatemi, iki ülkenin başta güvenlik ve savunma olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Terörizmle aşırılıkçılığı ABD ve bölgedeki müttefiklerinden etkilenen iki tehlikeli olay olarak nitelendiren Tuğgeneral Hetemi “Terörizmle aşırılıkçılık Güney ve Batı Asya ülkelerinin istikrarını ve güvenliğini tehdit ediyor” dedi.

Tuğgeneral Hatemi konuşmalarının sonunda İran’ın Özbekistan dahil bölgenin yardımsever ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazırlıklı olduğunu belirtti.

Özbekistan savunma Bakanı Bahadir Kurbanov da iki ülkenin liderlerinin siyasi iradesini, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirliğini geliştirmek için önemli bir platform olarak yorumladı.

Bahadir Kurbanov iki ülkenin bölgedeki ortak güvenlik kaygılarına atıfta bulunarak, terörizmle mücadelede Tahran-Taşkent işbirliğinin daha da arttırılmasını temenni etti.