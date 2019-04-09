Savunma Bakanı'ndan ABD'nin İran karşıtı kararına tepki

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bir bildiri yayınlayarak, ABD'nin Devrim Muhafızları kararına tepki gösterdi.

Tuğgeneral Emir Hatemi'nin kaleme aldığı bildiride, "Devrim Muhafızları’nın elde ettiği başarılar ABD ile Siyonist Rejim’in öfkelenmesine yol açmıştır." belirtildi.

İran Anayasası’nın 150. maddesine göre Devrim Muhafızları’nın İran İslam Devrimi’ni korumakla görevli olduğunu belirten Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD yönetiminin uluslararası standartlara aykırı eylemini "İran halkı tarafından kabul edilen anayasanın bir ihlalı" olarak nitelendirdi.

İran Devrim Muhafızları’nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesini kınayan Tuğgeneral Hatemi, "ABD’nin bu girişimi, bu ülkenin bölgede hezimete uğradığını, İran halkı ve Devrim Muhafızları karşısında yenildiğini ve Devrim Muhafızları'nın büyük darbe vurduğu terör örgütlerine sağladığı desteği gösteriyor.” ifadesini kullandı.