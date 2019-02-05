İran Savunma Bakanı: Ülke en doruk noktada

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bugün sabah saatlerinde Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında gerçekleşen toplantıda bir konuşma yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Sağlık Birimi Komutanlarına hitap eden Tuğgeneral Hatemi, “İran İslam Cumhuriyeti, İslam Devrimi zaferinin 40. yıldönümünde, en doruk noktada ve uzun yıllar boyunca yoluna devam edebilecektir.” dedi.

İran karşıtı yaptırımlara ilişkin Tuğgeneral Hatemi, “Yaptırımları aşarak sorunların üstesinden gelebilmek için iç potansiyellerimize güvenmeliyiz.” ifadesini kullandı.

“İran'a karşı yürüttükleri kısıtlamalar önce vatandaşlar için, daha sonra diğer kuruluşlar için sorun yaratmıştır. Yüce Allah’ın yardımıyla bunları aşacağız. Düşmanın eylemleri yaptırımları fırsata çevirmek için değerli bir durum.” diyen İran Savunma Bakanı, düşmanın yaptırımlar vasıtasıyla ülkede fakirliği yaygınlaştırmayı planladığını aktardı.