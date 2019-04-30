ABD basını: Trump günde 23 yalan söylüyor

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post, ABD Başkanı Trump’ın günde ortalama 23 yalan söylediğini ortaya çıkardı. Gazeteye göre, Trump 5 bin yanlış ya da yanıltıcı bilgiyi ilk 601 gün içerisinde söyledi. Gazeteye göre 226 gün sonra, yani 26 Nisan’da ise bu sayı 10 bini aştı. Washington Post’un haberinde bunun günde 23 yanlış ya da yanıltıcı iddiaya denk geldiği ifade edildi. Gazetenin iddiası, Trump’a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD Başkanı sosyal paylaşım platformu Twitter’dan da yalan paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor. Trump’ın 25-27 Nisan arasında 171 yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulunduğu, bunun da başkanlık döneminin ilk 5 ayında herhangi bir ayda söylediği toplam yalan sayısından fazla olduğu kaydediliyor.

Washington Post, Trump’ın yanlış ya da yanıltıcı iddialarının 5’te 1’inin göç konularıyla ilgili olduğunu ve ülkede federal hizmetlerin durdurulmasına neden olan Meksika Duvarı krizinin ardından sayılarının arttığını vurguluyor. En fazla söylediği yalan da bununla ilgili: Duvarın inşa edilmekte olduğu Gazeteye göre, Donald Trump’ın 2020 ABD Başkanlık seçimleri kampanyası da yanıltıcı ve sahte bilgilerle dolu, toplamın yüzde 22’sine denk geliyor. Bunlar arasında, Trump’ın Japonya, Çin ve AB’deki bütçe açıklarının büyüklüklerini abarttığı ve bunlar yüzünden ABD’nin para kaybetmekte olduğunu söylemesi de yer alıyor. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınını sık sık ‘yalan haber yapmakla’ suçluyor.