Zarif: ABD'nin yanıtını bekliyoruz

New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika merkezli CBS kanalına verdiği röporajda günemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif, ABD’ye önerdiği “tutuklu takası teklifi” hakkında şunları söyledi:

“Bunu daha önce zaten yapmıştık. ABD’deki bazı mahkumlar veya şartlı tahliyeden yararlanan İran vatandaşlarını bu durumdan kurtarmıştık. Aynı şekilde ülkemizde tutuklu bulunan İran asıllı bazı Amerikanlar da serbest bırakılmıştı. Bana göre bunu tekrar yapabiliriz. ABD'nin önceki hükümeti bu sürece katılmak istiyordu, iktidardaki Washigton hükümeti de ilk günlerde buna ilgi gösteriyordu. İran geçtiğimiz Eylül ayında, bunu yapmaya hazır olduğunu bildirdi ve (şimdi) hazırız.”

Bu konuda (tutuklular hakkında) ABD ile yeniden müzakerelerin başlaması için Eylül ayında İran’ın Trump hükümetine herhangi bir teklifte bulunup bulunmadığı sorusuna Zarif, “Biz Amerikan tarafının daha önce sunduğu yeni çalışma önerisine cevap vermiştik ve şimdi de bir cevap bekliyoruz.” dedi.

Bakan Zarif, CBS kanalının “Face the Nation” programı sunucusunun “İran ciddiyetini göstermek için niçin tutuklu Amerikalılardan bazılarını serbest bırakmadı?” sorusuna, Amerika'nın nükleer anlaşmadan geri çekildiğine işaret ederek, “Asılında ciddi olarak kendini göstermesi gereken taraf ABD’dir” yanıtını verdi.