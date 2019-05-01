Dışişleri Bakanı Zarif, Doha’da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek olan Asya İşbirliği Diyaloğu 16'ıncı Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere dün akşam bu ülkeye gitti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Asya İşbirliği Diyaloğu" toplantısının üye ülkeler için büyük bir potansiyel olduğunu bildirmişti.

Asya İşbirliği Diyaloğu, Asya ülkeleri arasında işbirliği sağlamak ve bölgesel örgütlerin entegrasyonuna yardımcı olmak amacıyla 2002 yılında kurulan uluslararası bir örgüttür.