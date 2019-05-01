Zarif'ten "ABD'nin tek taraflılığıyla mücadele" çağrısı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada yaptığı konuşmasında Asya kıtası ve özellikle Batı Asya ve Körfez bölgesinin ABD hükümetinin acımasızca maceraları ve tek taraflı turumlarının yanı sıra bölgesel diyaog eksikliği nedeniyle krizlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif sözlerinin devamında, "ABD yönetiminin tek taraflılığı konusunda kolektif olarak ilgilenmemiz gerekiyor. Zira bu politika er ya da geç diğer milletleri de tehdit etmeye başlayacaktır. Çok taraflılığı sağlama konusundaki yeteneklerimizi paylaşmadığımız sürece, tek taraflılık dalgası tüm dünyayı sarıp orman yönetimini hukuk yönetimiyle değiştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.