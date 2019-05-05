  1. Siyaset
5 Mayıs 2019 - 11:44

ABD, Irak'a İran'la ticaret için yeni muafiyet hakkı verecek

ABD, Irak'a İran'la ticaret için yeni muafiyet hakkı verecek

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, "Bazı Iraklı kaynaklara göre Bağdat hükümetine İran’la ticaret konusunda yeni muafiyet hakkı verilecek." dedi.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bazı Iraklı kaynakların Bağdat hükümetine İran’la ticaret konusunda yeni muafiyet hakkı verileceğini duyurduğunu belirtti.

Hamid Baidinejad’in yaptığı paylaşımda, "Bazı Iraklı kaynaklara göre, Washington yönetimi Bağdat hükümeti önümüzdeki ayın ortasına kadar Amerikan ExxonMobil’le enerji sözleşmesi imzaladığı takdirde İran’la ticaret konusunda yeni muafiyet hakkı verileceğini bildirmiş.” ifadesine yer verildi.

Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya’ya geçici olarak İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirten ABD yönetimi son günlerde İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

News Code 1878423
Muhammed BURHAN

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