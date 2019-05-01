ABD'nin İran'a petrol ambargosu Hindistan'ı kötü etkiliyor

Hindistan’ın Washington Büyükelçisi Harsh Vardhan Shringla, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararını değerlendirdi.

“Bu kararın Hindistan'da enflasyonun artmasına ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacağından endişe duyuyoruz.” diyen Shringla, bunun doğrudan Hint halkını da kötü yönde etkileyeceğini söyledi.

Reuters’in haberine göre, Hindistan’ın Washington Büyükelçisi, ülkesindeki rafinerilerin İran petrolüne ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Hindistan’daki rafinerilerin çoğusu İran kaynaklı petrole göre ayarlanmıştır, bunun için petrolün değiştirilmesi mümkün değil.” diye konuştu.