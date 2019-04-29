İran: Yakında ABD’nin yasa dışı eylemlerine cevap vereceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve bazı üyeleri ile görüştü.Bu görüşmede gündemdeki en güncel konular ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İran’daki selzedeler için insani yardım malzemeleri gönderen Avusturya halkı ve hükümeine teşekkür eden Irakçi bu görüşmede, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya işaret ederek, "Amerika Birleşik Devletleri uluslararası düzeydeki anlaşmadan geri çekilerek Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal etmiş oldu, ancak ne yazık ki BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa ülkelerinden bununla ilgili gereken tepkiyi göstermemiştir." dedi.

Irakçi, İran’ın bugüne kadar söz konusu anlaşmaya sadık kaldığını hatırlatarak, "İran’ın sabrı ve hoşgörüsü sonsuz değil. Yakında kapsamlı bir değerlendirme yaparak ABD’nin yasa dışı eylemlerine uygun bir cevap vereceğiz. Avrupa Birliği'nin siyasi tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz, ancak sırf siyasi destek buna yardımcı olmuyor. Nükleer anlaşma ekonomik bir anlaşma değil ve güvenlik niteliği taşımaktadır. Eğer Avrupa için önemliyse, onun korunmasının bedelini de ödemesi lazım." ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönlik petrol yaptırımlarını da eleştiren Seyyid Abbas Irakçi, "Küresel petrol piyasasında hiçbir ülkenin İran'ın yerini almasına izin vermeyeceğiz. ABD ve ilgli ülkeler kötü sonuçlarından sorumludur." diye konuştu.