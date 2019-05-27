Zarif'in mesajı Kuveyt Dışişleri Bakanı'na sunuldu

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Umman ziyaretienin ardından geldiği Kuveyt'te, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el Hamad el Sabah ile bir araya geldi.

Baş başa gerçekleşen görüşmede Abbas Irakçi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in mesajını Kuveytli yetkiliye sundu.

Irakçi’nin bölge ziyareti Umman’ın başkenti Maskat’tan başlamıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, Maskat’ta Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkilerin yanı sıra gündemdeki konuları görüşmüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı bir diyaloga girmeyeceğini belirtti.

Irakçi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Umman’dan sonra Kuveyt ve Katar'a gideceğim. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı bir diyaloga girmeyeceğiz. Ancak, karşılıklı saygı ve menfaatlere dayalı, dengeli ve yapıcı bir ilişki kurmak için tüm Fars Körfezi ülkeleriyle müzakere etmeye hazırız.” ifadesini kullanmıştı.