Amierkan askerler Google'da Kartal Pençesi Harekatı'nı aramalı

İran Meclisi Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, ABD’nin Ortadoğu’ya uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderme kararına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösteri.

Mahmud Sadıki’nin paylaştığı tweette, “USS Abraham Lincon uçak gemisindeki Amerikan askerlerine Google'da Operation Eagle Claw (Kartal Pençesi Harekatı) anahtar kelimesini aramalarını öneriyorum.” ifadesine yer verildi.

Tebes Operasyonu (Kartal Pençesi Harekatı):

4 Kasım 1979'da bir grup İranlı devrimci öğrenci, Amerika’nın Tahran’daki casusluk yuvasında (büyükelçiliğinde) diplomat kılığında casusluk faaliyeti yürüten casusları rehine olarak tutmuştu. Bunun üzerine Amerika İran'a yönelik askeri müdahale planı düzenlemişti.

24 Nisan 1980 tarihinde Amerika’ya ait birkaç askeri uçak önceden hazırladıkları çok sinsi bir plan çerçevesinde gece yarısı İran hava sahasına girerek ülkenin doğusunda ve Tebes çölünün tam ortasında terk edilmiş bir havaalanına iniş yapmış. Fakat ABD'nin bu saldırı planı kum fırtınası nedeniyle bozguna uğramıştı.

ABD, “Kartal Pençesi Harekatı” olarak adlandırdığı Tebes Operasyonu'nunu sözde Amerikalı rehineleri kurtarmak için planladığını açıklamıştı.