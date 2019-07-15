İran'dan Avrupa ile ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili kararına atıfta bulunarak, "Nükleer anlaşma bizim sunduğumuz şeylerin aldıklarımızdan daha fazla olduğu bir ticaretti. Zira anlaşmada kalan taraflar özellikle de ABD’nin anlaşmadan çıkması sonrası yükümlülüklerini unuttular. İran İslam Cumhuriyeti bu ülkelere anlaşmadaki taahhütlerini yerine getimelerini hatırlatmak için böyle bir girişimlerde bulunmuştur." dedi.

İran’ın nükleer kapasitesini anlaşma çerçevesinde geliştirdiğini anlatan Kemalvendi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin nükleer anlaşmadaki taraflar için gönderdiği mektuba dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mektubunda, 'Eğer İran tarafından sağlanan fırsatları kullanmazsanız, anlaşmanın 26 ve 36.maddesine dayanarak, taahhütlerimizi iki aylık bir süre zarfında askıya alacağız' şeklinde ifadeler yer alıyor." ifadesini kullandı.

Kemalvendi, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk 60 günlük süre bittikten sonra İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu 300 kg sınırını aştı ve ağır su satışı durduruldu. Bugün ülkedeki reaktörlerin yakıt ihtiyacını karşılamak için yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz."

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, İran’ın anlaşmadaki karşı tarafa fırsat sunarak görevlerini yerine getirmek için böyle girişimde bulunduğunu ifade ederek, “ Eğer Avrupa tarafı ile ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, anlaşmada denge sağlamak için taahhütlerimizi askıya alacağız ve nükleer faaliyetleri dört yıl öncesine geri götüreceğiz.İran İslam Cumhuriyeti tüm taahhütlerine bağlı kalmıştır. Atom Enerjisi Kurumu raporları da bu konuyu doğruluyor.” ifadelerinde bulundu.