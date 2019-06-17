İran: 27 Haziran'da 300 kg zenginleştirilmiş uranyum sınırını geçeceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, basına yaptığı açıklamada Tahran’ın nükleer anlaşma konusunda AB'ye tanıdığı 60 günlük süre ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Kemalvendi, "Bugünden itibaren 27 Haziran için geri sayım başlamıştır; bu, söz konusu tarihte 300 kg zenginleştirilmiş uranyum sınırını geçeceğimiz anlamına geliyor.” dedi.

İran’da üretilen ağır su hakkında Kemalvendi, “Bundan sonra ağır su hammadde olarak ihraç edilmeyecek, ancak onu yüksek sanayide kullanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İran’ın ikinci adımı konusunda yetkililerin kararlarını beklediklerini belirten Kemalvendi sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sene sabrettik fakat bu stratejik amaçlı bir bekleyişti. Eğer bu iki ay da geçerse, demek ki Avrupalılar ya bir şey yapmak istemiyorlar ya da istiyorlar fakat teknik ve iç olanaklar açısından yeterli güce sahip değiller. Yahut güçülü bir ülkenin karşısında durma kapasiteye sahip değiller ki aslında onların güçsüz olduğunu gösteriyor."

İran'ın rezervlerinin günden güne arttığını anlatan Kemalvendi, “Eğer nükleer anlaşmanın korunması Avrupa için öneme sahipse bu yönde daha fazla çaba sarfetmeleri lazım. İran'ın taahhütlerini kısmen azaltma kararı anlaşmanın 26 ve 36. meddesine uygun olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Aslında yaptığımız şey İran'ın bazı yükümlülüklerini askıya almak demektir. Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde doğal olarak, taahhütlerimizi önceki gibi yerine getireceğiz. Bunlar anlaşma kapsamında yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, Arak kentindeki Ağır Su Reaktörü'ne dair, “Uzmanlarımız üst düzey yetkililerin talimatı doğrultusunda her iki reaktörü de aynı anda çalıştırmak istiyor; aslında hem yeni tasarımı hem de önceki tasarımı.” açıklamasını yaptı.

Nükleer endüstrisinde iyi ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Behruz Kemalvendi, Fordu uranyum zenginleştirme tesisininde değişiklik yaşanmadığını ifade ederek, şunları sölyedi:

"Burada uranyum zenginleştirme işlemi yapılmıyor. Fakat makinelerin yarısı çalışmakta ve her an uranyum zenginleştirmek için kullanılabilir.Fordu’daki mevcut olanaklar üst düzey derecede nükleer sanayiye sahip ülkelerle aynı. Bu ülkemiz için gurur verici bir şey."

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, ülkenin nükleer sanayisinin zedelenmesine asla izin vermeyeceklerini aktararak, "Bizim için önemli olan Avrupa'nın eylemidir. Dışişleri Bakanlığı'nın tanımına göre bunlar yaptırımların ortadan kaldırılması özellikle bankacılık ve petrol satışı alanındaki kısıtlamaların kaldırılamsını kapsıyor. Bu yüzden Avrupalılara ne kadar çabuk harekete geçerlese iyi olacağını ifade etmek isterim çünkü şartlar her geçen gün zorlaşıyor ve rezervlerimiz de artıyor. Zenginleştirilmiş uranyum üretime hızını kesinlikle arttıracağız. Daha önce üretim kapasitesini 4 katına çıkaracağımızı ifade etmişitim. Şimdi 4 katın iki misline çıktığını söylüyorum." diye konuştu.

Behruz Kemalvendi, İran'ın nükleer anlaşmadan geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulan soruya, "Bu şekilde devam edersek ve yükümlülüklerimizi azar azar bir kenara bırakarsak, aslında anlaşmadan çıkmış olacağız. Tabii ki, şu anda çıkmaktan veya kalmaktan konuşmak istemiyorum, ancak iki taraft bu durumu bölye sürdürürse ortada nükleer anlaşma da kalmaz." yanıtını verdi.