ABD'nin ekonomik savaşı bölgede krize yol açmıştır

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran'a gelen Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez ile beraberindeki heyetle bir araya gelerek, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Irakçi bugörüşmede ABD yaptırımlarına işaret ederek, “ABD'nin İran halkına karşı başlattığı ekonomik savaş tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını hedef alarak bölgemizde gerginliğe yol açmıştır.” dedi.

Kaos dolu Batı Asya bölgesinde müzakere yoluyla sorunları çözmek için tek başarılı diplomasi deneyiminin İran’la yapılan nükleer anlaşma olduğunu savunan Irakçi, Amerika’nın bu anlaşmadan geri çekilerek diplomasi ile çok taraflılığı riske soktuğuna dikkati çekti.

Fransız yetkili de söz konusu görüşmede, “Mevcut nükleer anlaşmayı korumak çok önemli; bu anlaşmayı sürdürmek için elimizden gelen herşeyi yapmamız şart.” diye konuştu.