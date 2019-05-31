Ruhani: Yüzyılın Anlaşması'ndan hiçbir sonuç çıkmaz

Bugün Tahran başta olmak üzere ülkenin 950 noktasında "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

Bu gösteriler yerel saatle 10:30’da "Dünya Kudüs Günü; Yüzyılın Anlaşmasının başarısızlığı ve Filistin davasının istikrara kavuşması" temasıyla Tahran'ın yanı sıra ülke genelinde resmi olarak başladı.

Tahran'daki merasime katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kudüs Günü, bütün Müslümanların dünyadaki saldırganlara karşı durma günüdür ve Kudüs'ün mesajı Filistin'in sonsuza dek hayatta olduğu ve Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğu şeklindedir.” dedi.

“Son yılda düşmanlar Kudüs’ü Siyonist Rejim’in başkenti olarak tanımladı fakat dünya çapında bir veya iki küçük ülke dışında hiçbir devlet bunu desteklemedi.” ifadesini kullanan Ruhani, ayrıca Golan Tepeler kararının da hiçbir ülke ve uluslararası kuruluştan desteklenmediğini hatırlattı.

Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin karşıtı planı Yüzyılın Anlaşması’na değinerek, “Hiç Kuşkusuz, bu anlaşma da yüzyılın en büyük hezimeti olacak ve hiçbir sonuç çıkmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Nihai zaferin Filistin ve Filistin halkına ait olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Filistin topraklarının tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için güvenli bir sığınak olacağından şüphemiz yok.” şeklinde konuştu.