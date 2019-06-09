Almanya Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşma için yarın Tahran'a geliyor

Sputnik'e göre, başkent Bağdat’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Mass, Avrup Birliği ile ülkesinin İran’la yapılan nükleer anlaşmaya bağlılığına vurgu yaptı.

Almanya ile AB’nin nükleer anlaşmaya olan bağlılığını vurgulamak amacıyla Tahran'ı ziyaret edeceğini açıklayan Mass, AB’nin yaptırımların etkisini azaltıp İran ile ticarete girmek için mali bir mekanizma oluşturduğunu dile getirdi.

Alman yetkili ayrıca ülkesinin Irak’ın İran ile Amerika arasındaki mevcut gerilimde üstlendiği rolü desteklediğini ifade etti.

Heiko Maas, “Bölgenin istikrarı Almanya için çok önemli ve bozulmasından çok endişeliyiz.” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mass'ın Pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle görüşeceğini açıklamıştı.