Zarif, Alman mevkidaşı Mass ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter üzerinden Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesini değerlendirerek, şu açıklamalarda bulundu:

“Mass ile açık bir konuşma. Almanya'nın İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti etme doğrultusunda pratik adımların atılmasının nükleer anlaşmanın korunması için hayati öneme sahip olduğunu kabul etmesini olumlu karşılıyoruz. Bölge ülkeleri arasındaki diyalogun gerekli olduğu konusunda aynı görüşe sahibiz. Fakat Donald Trump’ın ekonomik savaşı bölgedeki gerilimin ana kaynağıdır."

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Zarif ile Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmüştü.