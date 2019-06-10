İran ile Almanya'nın ortak hedefi, bölgede krizi önlemektir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif, "Nükleer anlaşmanın korunmasıyla birlikte İran halkının bu anlaşmanın çıkarlarından yararlanması ve bölgede gerilimlerin önlenmesi İran, Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortak hedefidir." dedi.

ABD’nin İran’a karşı eylemlerine atıfta bulunan Zarif, "ABD, İran İslam Cumhuriyeti’ne bölge, dünya ve uluslararası düzen için çok tehlikeli olan bir ekonomik savaş ilan etmiştir. Bize göre, ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekildikten sonra yaptığı eyleminin amacı İran halkını hedef almaktır.” ifadelerini kullandı.

Zarif sözlerine şu ifadeleri de ekledi: "Ortadoğu’nun sorunu, Siyonist rejimin saldırgan politikaları ve bu cinayetlerin koşulsuz olarak desteklenmesidir. Asıl sorun uluslararası hukuka aykırı olarak Siyonist rejimin saldırganlığının tanınması ve bu rejimin insanlık dışı eylemlerinin unutulmuş olmasıdır."

Dışişleri Bakanı Zarif, sözlerinin bir kısmında da “Bizim sorunumuz ABD’nin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan planla Filistin halkının hukukunu ihlal etmesidir." açıklamasında bulundu.

Zarif ayrıca, "İran herhangi bir savaşı başlatacak ülke olmayacak; ancak birileri savaş başlatırsa, bitirecek tarafı olmayacaktır." şeklinde konuştu.