Zarif: ABD ile ilişki kurmak peşinde değiliz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, “Toplantımızda ülkedeki son gelişmeler, ABD’nin baskıları, yakın günlerde yapılması beklenen Almanya Dışişleri Bakanı ve Japonya Başbakanı’nın İran ziyaretleri ve Cumhurbaşkanı Ruhani’nin iki önemli uluslararası zirveye katılması gibi konular ele alındı” dedi.

Zarif, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplantımızda ayrıca Yüzyılın Anlaşması konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu plan, ABD’nin yenilgiye uğramış politikasından kaynaklanıyor. ABD’nin siyaseti tüm gücüyle İran'a yönelik baskıları devam ettirmektir. Washington yönetiminin İran ile müzakereye hazır oldukları iddiası da sadece kamuoyunu etkilemek amacıyladır.

Cevad Zarif, “ABD’nin bir adım bile atmasına ihtiyaç yoktur, belki sadece İran’ın dünya ülkeleriyle ilişkilerine engel olmaması gerekir. Ne ABD’ye ihtiyacımız var ne de onlarla ilişki kurmak peşindeyiz. Trump’ın ekonomik savaş olarak adlandırdığı eylemler bize göre ekonomik terörizmdir. Buna son verip dünya ile ilişkilerimize engel olmamaları lazım” ifadelerini kullandı.

Dünya halkının ABD’nin iddialarını attığı adımlara bakarak değerlendirdiğini belirten Zarif, “İran, kendi dış politikasında komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yakında yapacağı ziyaretlerde de bu politika esas alınacak” açıklamasında bulundu.

Resmi bir ziyaret kapsamında yarın Pazartesi günü Tahran’a gelmesi beklenen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın İran için özel bir mesaj taşımadığını bildiren Zarif, “Almanya, nükleer anlaşmanın devam etmesinden yana. İran şimdiye kadar bu anlaşma kapsamındaki tüm taahhütlerini yerine getirmiş ve son olarak attığı adımlarla da nükleer anlaşmayı ihlal etmemektedir. Biz ilişkilerin normalleşmesinden beklediğimiz doğal haklarımızı elde etmeliyiz. Yani onlar sadece açıklamalarla yetinmemeli” diye konuştu.