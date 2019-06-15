İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu sene 5’ncisi Tacikistan'ın başkenti Duşanba’nın ev sahiplğinde düzenlenen "Asya'da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı"nda konuşma yaptı.

İran’ın nükleer anlaşmadaki yükümlülükleri tam olarak yerine getirdiğini belirten Ruhani, “Anlaşmadaki tüm tarafların taahhütlerine bağlı kalması bölgesel ve küresel istikrarın artmasında önemli rol oynayacaktır.” dedi

Ruhani, “Ortadoğu’ya bazı dış güçlerin müdahaleleri, terörizm ve İran'la yapılan nükleer anlaşma da dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda aşırılık, bölgemizi dünyanın en kötü ve güvensiz bölge haline getirmiştir.” ifadelerinde bulundu.

Ruhani ayrıca, “İran tek taraflı olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalamaz. Diğer ülkelerin de anlaşmanın korunması için yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Fistin meselesi uzun zamandan beri bölgede ve dünyadaki şiddetle güvensizliğin yayılmasının en önemli etkenlerinden biridir. Uluslararası toplumun İsrail’in gayri meşru eylemlerini gözardı etmesi, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Golan Tepeleri İsrail'e ilhakı, yayılmacı politikaların sürdürülmesiyle birlikte krize daha kapsamlı bir çözüm bulunmamasına yol açmıştır."

Hasan Ruhani, uluslararası toplumun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla birlikte Filistinlilerin haklarını koruma görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.