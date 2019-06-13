İran ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak

İran Cumhurbalkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’ı ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran-Japonya ilişkilerinin uzun geçmişe dayandığını ve bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 90. yıldönümü olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Japonya Başbakanı ile yapıcı görüşmeler yaptıklarına atıfta bulunan Ruhani, bu görüşmenin 8. görüşme olduğunu ve Japonya’nın İran ile siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası ilişkilerini geliştirme isteğinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Abe ile gerçekleştirdiği özel ve heyetler arası görüşmeleri değerlendiren Ruhani, “Bu görüşmelerde Japonya’nın Çabahar ve Mekran sahillerinde yatırımı dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldık” dedi.

Ruhani ayrıca bu görüşmelerde, bölgede ikili konular yanında güvenlik ve bölgenin gerginlikten arınması için konuştuklarını söyledi.

İki ülkenin güvenlik ve istikrara verdiği önemin sevindirici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “Başbakan Abe’ye, İran’ın ABD dahil hiçbir ülke ile savaş başlatan taraf olmayacağını ve buna karşın İran’ın her hangi bir savaşa sert yanıt vereceğini söyledim” ifadelerinde bulundu.

Japonya Başbakanı’nın bölgesel konularda dikkate değer iyimserliğini ifade eden Hasan Ruhani, Japonya’nın nükler anlaşmayı desteklemesinden ve bu anlaşmanın bölge ve dünya için önemini algılamasından memnun olduklarını söyledi.

İran’ın Japonya ile nükleer bağlamda işbirliği yapmak istediğini belirten Ruhani, “Bölgedeki mevcut gerginliklerin kökeni, ABD’nin İran halkına karşı başlattığı ekonomik savaşa dayanmaktadır ve bu savaşın durduğu anda bölge ve dünyada olumlu gelişmeye şahit olacağız” diye konuştu.

Ruhani, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve bölgedeki olumlu gelişmelerin başlangıcı olmasını temenni etti.