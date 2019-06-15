Ruhani: Tahran, Doha ile ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor

Bu sene 5'incisi Tacikistan'ın başkenti Duşanba'da düzenlenen "Asya'da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak için bu ülkeyi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

İkili ve çok taraflı müzakereleri "bölgesel sorunları çözmenin tek yolu" olarak nitelendiren Ruhani, İran’ın bu konuda her zaman hazırlıklı olduğunu belirtti.

Ruhani, “İslam dünyası birliğe ihtiyacı var ve hiç şüphesiz iki ülke bu alanda çalışabilir” dedi.

İran ve Katar ilişkilerinin dostane ve bölge halkının çıkarları doğrultusunda olduğunu belirten Ruhani, “İki ülke arasındaki ticari münasebetleri güçlendirmek için iki ülke halklarının çıkarları doğrutusunda kullanılması gereken birçok kapasite mevcuttur.” diye konuştu.

Başta Katar olamk üzere komşu ülkelerle karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi, İran’ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bölgedeki ülkelerin istikrarı ve güvenliği birbirine bağlıdır ve biz de

ülkeler arasındaki ilişkilerde ılımlılık ve kardeşliğin olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani de bölgedeki tüm çatışmaların müzakere ve ortak işbirliğiyle çözülmesine inandıklarını sölyedi.

Şeyh Tamim ayrıca Doha’nın tüm alanlarda Tahran’la ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu aktardı.