Ruhani'den AB'ye nükleer anlaşma uyarısı

Fransa’nın yeni Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebuad’ın güven mektubunu alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu, bu yüzden de anlaşmaların hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi gerektini vurguladı.

Ruhani, Fransa ve AB’nin isteği üzerine son bir yıl içerisinde ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme zararlarını telafi etme konusunda İran'ın sabırlı olduğuna atıfta bulunarak, "Hassas bir durumda olduğumuz için Fransa’nın da diğer taralar gibi kısa bir süre zarfında nükleer anlaşmayı korumak için çalışması lazım. Çünkü anlaşmanın ihlal edilmesi İran, Fransa, bölge ve dünyanın çıkarları lehine değildir." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tahran ile Paris, bölgede güvenlik ve istikrar sağlamanın yanı sıra nükleer anlaşma konusunda ve terörizme karşı işbirliği içinde." diye konuştu.