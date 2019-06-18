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18 Haziran 2019 - 09:38

İran’dan Mursi için başsağlığı mesajı

İran’dan Mursi için başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

“İran İslam Cumhuriyeti olarak büyük Mısır halkının görüşlerine saygı duyduyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesini kullanan Musevi, Mursi ailesi, yakınları ve sevenleri ile Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin dün mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

News Code 1879325
Muhammed BURHAN

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