İran'dan Hindistan, Çin ve Myanmar'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Hindistan, Çin ve Myanmar'daki sel felaketinden dolayı derin üzüntülerini bildiren bir açıklama yaptı. Musevi, bu üç ülkede meydana gelen selden dolayı hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek Hindistan, Çin ve Myanmar halkı ile hükümetine taziyelerini iletti.

Hindistan'ın güney ve batı eyaletlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 201'e yükselmişti.

Myanmar’ın kuzey ve batı kesimlerinde meydana gelen sel felaketinde 47 kişi hayatını kaybederken Çin’in Xian eyaletinde yaşanan sel 8 can almıştı.