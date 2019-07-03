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3 Temmuz 2019 - 15:52

İran'dan Rusya'ya başsağlığı mesajı

İran'dan Rusya'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir denizaltı araştırma aracında çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenler için Rus halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir denizaltı araştırma aracında çıkan yangından dolayı üzüntülerini dile getirerek, Rus hükümeti, halkı ve olayda yaşamını yitiren denizcilerin ailelerine içten taziyelerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, 1 Temmuz’da, ülke karasularında, Rus Deniz Kuvvetlerinin talimatıyla ve okyanus altını incelemek üzere tasarlanmış derin su araştırma cihazında bir yangın çıkmıştı. Yangında zehirli ürünlerle yanma sonucu 14 denizcinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

News Code 1879659
Ruya FEREYDUNI

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