Suriyeli Bakan Zarif'in Şam ziyaretini değerlendirdi

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in uygun zamanda şam'ı ziyaret ettiğini ifade etti. Muallim bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme ile ilgili olduğuna dikkat çekerken; olumlu temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Suriye Arap Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alma kararı konusunda ise Muallim, "Trump ne uluslararası kanun ve kararlar, ne coğrafya ne de bölgenin meseleleri hakkında bilgi sahibi değildir. Trump sadece İsrail çıkarları doğrultusunda kararlar almaktadır." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun teröre karşı zaferlerine atıfta bulunan Muallim; Suriye’nin terör ve destekçilerine karşı daha fazla zaferler kazanma azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.