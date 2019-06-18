Çavuşoğlu İran’ı ziyaret edecek

AA Farsça’da yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez olarak gerçekleşmesi beklenen İran-Türkiye Stratejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu’na katılmak amacıyla İsfahan kentine gidecek.

Konuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na bilgi veren Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, Çavuşoğlu söz konusu oturuma katılmak amacıyla mevkidaşı Cevad Zarif’in daveti üzerine İran’ı ziyaret edecek.

İran-Türkiye Statejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu, 21 Haziran’da İran’ın İsfahan kentinde gerçekleşecek.