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18 Haziran 2019 - 17:58

Çavuşoğlu İran’ı ziyaret edecek

Çavuşoğlu İran’ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’in daveti üzerine 20 Haziran’da İran’ı ziyaret edecek.

AA Farsça’da yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez olarak gerçekleşmesi beklenen İran-Türkiye Stratejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu’na katılmak amacıyla İsfahan kentine gidecek.

Konuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na bilgi veren Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, Çavuşoğlu söz konusu oturuma katılmak amacıyla mevkidaşı Cevad Zarif’in daveti üzerine İran’ı ziyaret edecek.

İran-Türkiye Statejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu, 21 Haziran’da İran’ın İsfahan kentinde gerçekleşecek.

News Code 1879344

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