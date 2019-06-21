İran-Türkiye Stratejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu başladı

İran-Türkiye Stratejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu İsfahan kentindeki Abbasi Oteli'nde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başladı.

Bakan Zarif, oturum öncesi resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın İsfahan kentine gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.

İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi bu oturumun en önemli hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesine yer verilmişti.